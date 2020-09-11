Школьника дважды сбили на дороге в Арзамасе, травмы оказались смертельными Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Школьника дважды сбили на дороге в Арзамасе. Спасти его не удалось, травмы оказались смертельными. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне вечером, 14 сентября, на ул. Володарского: 45-летний водитель, управляя ВАЗ 111730, насмерть сбил ученика 11 класса, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего на старшеклассника совершил наезд автомобиль ВАЗ 21104 под управлением 38-летнего водителя.

Добавим, что 14 сентября был зафиксирован антирекорд по количеству сбитых на дорогах людей. Погибли еще два пешехода и один велосипедист в Дзержинске, Ковернинском районе и Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Кроме того, в трех других ДТП в Городце, Дзержинске и Московском районе Нижнего Новгорода пострадали еще один велосипедист и два пешехода.