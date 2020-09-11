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Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России

15 сентября 2020 17:27  [65] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал 14 сентября.

Как отметил Глеб Никитин, развитию движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Нижегородской области уделяется особое внимание.

"Сегодня движение объединяет более 12 тысяч молодых людей и их наставников в профессии. Ежегодно в регионе проводится областной чемпионат WorldSkills. Сегодня это более 40 компетенций, по которым состязаются около 500 участников. Активными зрителями чемпионата становятся около шести тысяч человек", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области создано шесть специализированных центров компетенций и 50 мастерских в соответствии с международными стандартами. О развитии движения свидетельствуют результаты, которые демонстрируют студенты региона на всероссийском уровне. Ежегодно более пяти медалей разного достоинства завоевывают молодые профессионалы-нижегородцы. Три представителя региона входят в состав национальной сборной команды "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Мы очень благодарны руководству страны за поддержку этого направления. Развитие Нижегородской области немыслимо без квалифицированных представителей рабочих профессий. Ставим перед собой задачу растить будущих чемпионов", - сказал Глеб Никитин.

В пресс-службе напомнили, что в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, прошедшем в Казани с 22 по 27 августа 2019 года, Нижегородскую область представляли по компетенциям:

- Ювелирное дело – Дмитрий Лядов, студент ГБПОУ "Павловский техникум народных художественных промыслов России";

- Технологии моды – Полина Кручинкина, студентка ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж".

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