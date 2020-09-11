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Общество

Осень берет своё. Теплой погоды в ближайшие дни нижегородцы не увидят

16 сентября 2020 00:01  [54] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики не прогнозируют теплую погоду в Нижнем Новгороде до конца текущей недели.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в Нижегородской области до конца недели не ожидается того тепла, которое наблюдалось в сентябре этого года, когда столбики термометров показывали температуру, превышающую среднемесячные показатели на +3°…+5°.

В городе ощутимо похолодало уже в начале недели, но это лишь означало, что температурный фон стал таким, каким он должен быть в это время года.

Однако с середины недели нижегородцев ожидает "пузырь" полярного холода. Виной тому станет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными дождями. Температура воздуха будет приравнена к показателям начала октября и очень холодной для сентября.

Напомним, что в ночь на сегодня и завтра Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области уже прогнозировал заморозки до -2°.

Сегодня днем, 16 сентября, синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде около +10° и пасмурное небо. Завтра днем ожидается немного теплее – в среднем +15°, без осадков, но и солнца нижегородцы тоже не увидят.

В ночь на пятницу температура воздух не изменится – все те же +15°, но город накроют дожди. Это приведет к похолоданию днем до +13°.

Суббота и воскресенье станут самыми холодными днями на этой неделе. Прогнозируется пасмурная дождливая погода, температура воздуха днем субботу не превысит +11°, а в воскресенье ожидается не выше +9°, но ощущаться будет как +6°.

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