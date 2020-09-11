Нижегородская область стала участником проекта Ростуризма "Наполни выходные эмоциями" Культура и отдых

Нижегородская область стала участником проекта Ростуризма "Наполни выходные эмоциями". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Основная задача проекта - рассказать о возможностях коротких поездок по стране в формате сити-брейков (от англ. "city" — город, "break" — перерыв).

Рекламная кампания Нижегородской области основывается на слогане "Влюбись в закаты Нижнего Новгорода", который раскрывает атмосферу города. Кампания размещена на общественном транспорте в Москве, а также на наружных поверхностях в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске.

"Сегодня многие заново открывают для себя Россию и начинают активно путешествовать. Формат поездки на выходные — один из самых популярных. Это отличный шанс сменить обстановку и погрузиться в атмосферу нового города. В Нижегородской области множество вариантов интересного времяпрепровождения на выходные: Нижний Новгород, Городец, Большое Болдино, Выкса и многое другое", - сказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.