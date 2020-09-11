ПИФы стали доступны клиентам интернет-банка "Открытия" Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

В интернет-банке "Открытия" клиентам стали доступны ПИФы УК "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Таким образом, теперь в интернет-банке "Открытия" представлена вся линейка инвестиционных продуктов фабрики "Открытие Инвестиции" – ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС, брокерские счета, в рамках которых доступна услуга "Ваш финансовый аналитик" и сервис интернет-трейдинга. Широкая продуктовая линейка позволит клиентам банка подобрать в удобном удаленном формате инвестиционные решения в зависимости от конкретных финансовых целей.



Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе "Инвестиции" интернет-банка "Открытия".



Клиенты могут приобрести в дистанционных каналах паи девяти открытых ПИФов под управлением УК "Открытие" (входит в группу банка "Открытие"). Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК "Открытие" предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.



В интернет-банке публикуется информация по каждому фонду, указаны его основные параметры, приведены рекомендуемый срок и валюта инвестирования.



Процедура оформления ПИФов в интернет-банке полностью проходит в удаленном формате: подписание комплекта документов осуществляется с помощью кода подтверждения из смс, а перевод средств происходит без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК "Открытие" онлайн в интернет-банке "Открытия" составляет 1000 рублей, а докупить паи можно на сумму от 100 рублей.



Размер надбавки, взимаемой УК, при выдаче инвестиционных паев, при приобретении ПИФ через интернет-банк составляет 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.



"В результате нашей интеграции с банком "Открытие" был реализован функционал, который позволяет клиентам банка инвестировать свои средства в наши паевые фонды, не выходя из дома, что особенно сейчас актуально. Помимо удобства удаленного оформления мы также снизили минимальную сумму инвестирования и размер надбавки, что сделало наши продукты еще доступнее. Для нас это важный шаг в расширении каналов дистрибуции и предложении продуктов УК той категории клиентов, которая не посещает офисы, а отдает предпочтение дистанционным сервисам", - сказал начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.



"ПИФы – один из наиболее простых и удобных инвестиционных инструментов. Возможность приобрести паи фондов онлайн сделала их еще более доступными. Мы предлагаем большой выбор ПИФов, которые позволяют любому человеку подобрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску инвестирования", — подвел итог начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

СПРАВКА:

Владельцам паевых инвестиционных фондов доступен ряд налоговых льгот. Так, доходы, возникающие в процессе управления ПИФом, не подлежат налогообложению. Налогом облагается только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая.

Если владеть паями фондов более трех лет, налог с дохода от его продажи не будет взиматься в пределах 3 млн рублей за каждый год владения. Таким образом, пайщику придется платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций в паевые фонды превысит 9 млн рублей за три года.

При обмене паев одного фонда на паи другого фонда срок владения не прерывается. Это значит, что можно менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу.