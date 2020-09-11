Российские фтизиатры опасаются начала эпидемии туберкулеза из-за пандемии коронавируса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российские фтизиатры опасаются начала эпидемии туберкулеза из-за пандемии коронавируса. Об этом эксперты рассказали в ходе пресс-конференции ТАСС "Уроки COVID-19: как не допустить в России новой эпидемии туберкулеза" 16 сентября 2020 года.

Так директор "НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" минздрава России, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров Ирина Васильева сообщила, что в первую половину нынешнего года было выявлено в два раза меньше случаев заболевания туберкулезом, чем в прошлые годы.

"Хотелось бы, чтобы это свидетельствовало о снижении заболеваемости. Но скорее всего это связано с тем, что мы недовыявляем из-за ограничений, введенных в регионах для предотвращения распространения коронавируса. Мы опасаемся роста заболевания туберкулезом и смертности. Палочка Коха размножается медленно - по одной в сутки. Но и борьба с инфекцией требует много времени. Помня уроки истории, очень сложно удержать эпидемию в руках. На стабилизацию ситуации может потребоваться более десяти лет", - сказала она.

Также Ирина Васильева напомнила, что переболевшие COVID-19 составляют группу риска по туберкулезу. Путь заражения этими двумя инфекциями одинаковый. Они имеют схожие симптомы - поражаются легкие, поднимается температура, появляется сухой кашель. Дифференцировать заболевания позволяют только компьютерная томография и тесты.

Иммунитет переболевших коронавирусом ослаблен, происходят изменения в крови, что может спровоцировать новую болезнь. Она напомнила, что минимальный курс лечения туберкулеза - шесть месяцев непрерывного ежедневного применения препаратов.

Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович добавила, что возможно совместное инфицирование коронавирусом и туберкулезом, что чревато тяжелым течением болезни и осложнениями.

Как сообщила руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза ФГБУ "НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" минздрава России Валентина Аксенова, в России коронавирусом переболели 78 детей, больных туберкулезом. Болезнь проходила бессимптомно - детский туберкулез не имеет характерных признаков. Выявить их можно только проведением иммунодиагностики.

Для предотвращения заболевания, физиатры отметили важность вакцинации, которая проводится до года. Также они сообщили, что сейчас существуют новые иммунологические методы скрининговых осмотров для выявления инфицированных туберкулезом.

Ирина Васильева отметила, что многие сознательные россияне сдали тесты на антитела к коронавирусу. Она советует также сдать тест на латентную туберкулезную инфекцию.

Ранее, главный нижегородский инфекционист рассказал НИА "Нижний Новгород", как отличить COVID-19 от простуды.