"Партия "Единая Россия" умеет адаптироваться и учится на ошибках", - Константин Костин Политика

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин высказал свое мнение о стратегическом преимуществе "Единой России"

"Партия "Единая Россия" - это самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве, потому что она умеет адаптироваться и учится на ошибках", - считает Константин Костин.

"Были округа, где партия проигрывает. Владимирская область — хороший пример. Сначала кандидат от "Единой России" потерпел поражение на губернаторских выборах, однако партия получила большинство на выборах в закононодательное собрание, а на муниципальных выборах во Владимире забрала 100% мандатов, не оставив конкурентам ни единого шанса", - добавил эксперт.

По словам политолога, стратегическое преимущество "Единой России" складывается из многих факторов - это и умение проводить избирательные кампании, и учиться на ошибках, и, конечно, брать реванши.

"Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть. Главное, стать после этого сильнее. В этом смысле "умное" голосование абсолютно неэффективно. Оно строилось на том, чтобы отдать свой голос против "Единой России". И партия оказалась к этому готова", - отметил Константин Костин.

По его мнению, результаты выборов указывают на то, что "Единая Россия" возьмет в Госдуме большинство. "Успех "Единой России" в ходе Единого дня голосования есть, партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании. Это позволяет сделать прогноз, что "Единая Россия" возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Будет оно конституционным или нет — зависит от многих факторов. Например, от списка кандидатов и уровня конкуренции. Но уже совершенно точно, что "Единая Россия" не упустит стратегическое преимущество", - заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества.

При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

Аналогичного мнения придерживается руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов. "Это не только разветвленная партийная сеть и мощная инфраструктура, какой нет ни у одной партии, но это еще и серьезное кадровое преимущество партии, собравшей в свои ряды реальных лидеров управления и бизнеса. Очевидно, что обладая таким стартовым капиталом проиграть выборы трудно. Это, со всей очевидностью и продемонстрировало Нижегородское региональное отделение "Единой России", не оставив конкурентам даже шанса на выборах в Городскую думу Нижнего Новгорода", - сказал политолог.