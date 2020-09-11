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Общество

Сергей Злобин прокомментировал полное закрытие школы в Кстове на карантин

16 сентября 2020 13:53  [35] Общество
Школа № 5

Школа № 5

Фото: Яндекс.Карты

Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал полное закрытие школы №5 в Кстове на карантин.

Образовательное учреждение закрыто с 15 сентября. При этом, по наблюдениям родителей в школе нет 20% заболевших детей, но болеют учителя, с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"В школе есть и ковид, но основная причина карантина ОРВИ", - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 сентября 103 класса в школах региона закрыты из-за введения карантина именно по коронавирусу. При этом, полностью закрыты только две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района). Также закрыты четыре группы в трёх учреждениях среднего профессионального образования и 28 групп в 25 детских садах.

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