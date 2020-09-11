Сергей Злобин прокомментировал полное закрытие школы в Кстове на карантин

Школа № 5
Фото:
Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал полное закрытие школы №5 в Кстове на карантин.
Образовательное учреждение закрыто с 15 сентября. При этом, по наблюдениям родителей в школе нет 20% заболевших детей, но болеют учителя, с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"В школе есть и ковид, но основная причина карантина ОРВИ", - пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 сентября 103 класса в школах региона закрыты из-за введения карантина именно по коронавирусу. При этом, полностью закрыты только две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района). Также закрыты четыре группы в трёх учреждениях среднего профессионального образования и 28 групп в 25 детских садах.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+