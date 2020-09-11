Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2020 10:38  [31] Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области
16 сентября 2020 10:21  [41] Сорок км дорог планируется отремонтировать в Спасском районе в следующем году по нацпроекту
16 сентября 2020 09:45  [95] Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда
16 сентября 2020 00:01  [345] Осень берет своё. Теплой погоды в ближайшие дни нижегородцы не увидят
15 сентября 2020 20:41  [1141] Нижний сегодня: главные события дня
15 сентября 2020 17:46  [207] Уровень урожайности зерновых в Нижегородской области в 2020 году на 6 га превышает прошлый год
15 сентября 2020 17:27  [322] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России
15 сентября 2020 16:12  [259] "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
15 сентября 2020 15:41  [228] Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
15 сентября 2020 15:24  [185] Нижегородский и рязанский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве
Общество

Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области

16 сентября 2020 10:38  [31] Общество

Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области. Карантин по коронавирусу, по данным на 16 сентября, действует уже в 103 классах нижегородских школ. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Отметим, что еще вчера, 15 сентября, было закрыто 88 классов; 14 сентября - 75 классов; на прошлой неделе – 60 классов.

Также как вчера, по-прежнему полностью остаются закрытыми на карантин две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района) и еще 56 классов в 39 школах (вчера было в 30 школах).

В частности, также как вчера закрыты классы в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского и Павловского районов. Плюс сегодня добавились школы Семенова, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Краснооктябрьского и Сосновского районов.

"Это 0,67% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр. Вчера показатель составлял 0,57%.

Также закрыты четыре группы в трех учреждениях среднего профессионального образования. Вчера было три группы.

Что касается эпидемиологической ситуации в детских садах, то она немного ухудшилась. На данный момент закрыты 28 групп в 25 детских садах, что составляет 0,36% от общего числа групп. Вчера, 15 сентября, было закрыто 23 группы в 21 детском саду.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском и Ветлужском районах. Плюс сегодня добавились Краснооктябрьский, Сосновский и Богородский районы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph