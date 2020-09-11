Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области Общество

Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области. Карантин по коронавирусу, по данным на 16 сентября, действует уже в 103 классах нижегородских школ. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Отметим, что еще вчера, 15 сентября, было закрыто 88 классов; 14 сентября - 75 классов; на прошлой неделе – 60 классов.

Также как вчера, по-прежнему полностью остаются закрытыми на карантин две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района) и еще 56 классов в 39 школах (вчера было в 30 школах).

В частности, также как вчера закрыты классы в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского и Павловского районов. Плюс сегодня добавились школы Семенова, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Краснооктябрьского и Сосновского районов.

"Это 0,67% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр. Вчера показатель составлял 0,57%.

Также закрыты четыре группы в трех учреждениях среднего профессионального образования. Вчера было три группы.

Что касается эпидемиологической ситуации в детских садах, то она немного ухудшилась. На данный момент закрыты 28 групп в 25 детских садах, что составляет 0,36% от общего числа групп. Вчера, 15 сентября, было закрыто 23 группы в 21 детском саду.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском и Ветлужском районах. Плюс сегодня добавились Краснооктябрьский, Сосновский и Богородский районы.