"Прошедшие выборы в Гордуму - одни из самых прозрачных за последние 15 лет", - Андрей Вовк Политика

Журналист, блогер, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк прокомментировал результаты прошедших выборов

"В целом, я считаю, выборы прошли легитимно. Под сомнение ставили результаты только на некоторых участках. На одном из участков в Нижнем Новгороде нарушения сочли, действительно, серьезными и там отменили результаты голосования. Если бы их не отменили - тогда, наверное, возник бы вопрос о легитимности. Но в этом случае избирательная комиссия повела себя очень ответственно, и легитимность не была нарушена", - рассказал он.

"Что касается других жалоб, то их было много, и даже создалось впечатление, что жалобщики и наблюдатели соревнуются друг с другом, кто больше напишет. Словно была какая-то "норма" жалоб, и за них кто-то кому-то платил… И такие версии происходящего я неоднократно слышал. Но посудите сами: странно, что жалоба поступает, к примеру, на то, что участок открылся на две минуты позже. Согласитесь, да, юридически пожаловаться вроде бы правильно, но на исход выборов эти две минуты точно не влияют!", - объяснил общественник.

"Главное, что фавориты на каждом округе были понятны заранее. Эти кандидаты больше всех работали, больше всех агитировали и в итоге стали победителями. Это люди узнаваемые, опытные и известные в своих округах. Так что борьбы, кроме как на 26-м округе, на этих выборах и не было. Поэтому, когда кандидат побеждает в своем округе с огромным преимуществом, говорить о нелегитимности не приходится", - добавил Андрей Вовк.

"Да, в отличие от 2015 года, оппозиция на этот раз недоработала. Конкуренции и борьбы не было. Я бы сказал, что это были одни из самых прозрачных выборов в Гордуму за последние 15 лет", - считает журналист.

"А что касается особенностей этих выборов, то есть смена партийной парадигмы. Она характерна по всей стране. Но у нас этой смены я особо не заметил. К примеру, партия "За правду" Захара Прилепина, нижегородца, вроде бы должна была набрать голоса в регионе, но этого не произошло. В других регионах она появилась, а у нас нет. Не было на этот раз и "Коммунистов России". Так что партийная система понемногу меняется, но основные игроки остаются. И именно они пойдут на выборы в Госдуму", - прогнозирует блогер.

"Низкая явка на выборах меня не удивляет, она падает с каждым годом, и никакие досрочные голосования ее не спасают. Люди уезжают на дачи, и для них выкопать картошку важнее, чем выбрать своего депутата. Опять же, потому что конкуренции нет. Да и многие депутаты часто проявляются только ближе к выборам, а в течение срока работают мало. В итоге людям неважно, кто представляет их интересы в Гордуме - это и показали прошедшие выборы", - подытожил он.