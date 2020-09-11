Глеб Никитин поздравил жителей Мексики с Днем независимости Политика

Ежегодно 16 сентября в Мексике проходят торжества по случаю национального праздника – Дня независимости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительную телеграмму в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Мексиканских Соединенных Штатов в России Нормы Берты Пенсадо Морено.

"В день 210-летия независимости Мексики желаю всем жителям страны мира, здоровья и благополучия. Нижегородцы ценят партнерские связи, сложившиеся между регионом и Мексиканскими Соединенными Штатами. Мы намерены и дальше развивать наше взаимовыгодное сотрудничество", – сказал Глеб Никитин.

Глава области отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия и в торгово-экономической, и в гуманитарной сферах.

"По итогам первого полугодия 2020-го товарооборот Нижегородской области с Мексикой увеличился более чем вдвое. Сегодня его объем составляет почти 4,4 млн долларов. Вся нижегородская продукция, поставляемая в страну-партнер, относится к несырьевому неэнергетическому экспорту. Речь идет об органических химических соединениях, пластмассах, изделиях из камня, гипса, цемента, бумаги и картона", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, регион, в свою очередь, закупает мексиканское оборудование, механические устройства, средства наземного транспорта, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Как напомнили в региональном департаменте внешних связей, в ноябре 2019 года посол Мексики стала почетным гостем на презентации инвестиционного, научно-промышленного и культурного потенциала Нижегородской области для дипломатического корпуса стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Нижегородцы будут рады ознакомиться с богатой и самобытной культурой Мексики. Мы надеемся, что в 2021 году представители страны-партнера станут гостями 800-летия столицы Приволжья, что придаст новый импульс развитию наших гуманитарных отношений", – добавила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.