Тепло в нижегородские детсады и школы, возможно, начнет поступать в ближайшее время Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тепло в нижегородские детсады и школы, возможно, начнет поступать в ближайшее время. Такую информацию озвучил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков, отвечая на вопросы подписчиков своей страницы в сети Instagram.

Подписчики пожаловались министру на холод в домах и поинтересовались, можно ли пустить отопление, не дожидаясь среднесуточной температуры воздуха +8°, как это положено по закону.

Андрей Чертков ответил, что возможность более раннего начала отопительного периода существует, но в этом случае последует прокурорское реагирование.

"Прокуратура скажет, что рано с жителей стали за тепло деньги собирать", - объяснил министр.

При этом он не исключает подачи тепла в ближайшее время в детские сады и школы.

"Мы уже думаем давать тепло в школы и садики", - рассказал Андрей Чертков.