Устранение повреждений вокруг Мещерского озера началось после предостережения прокуратуры Общество

Устранение повреждений вокруг Мещерского озера началось после предостережения прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 сентября 2020 года.



Ранее, в ходе проверки были выявлены следующие недостатки: повреждение покрытия настила, повреждение покрытия пирамид, частичное разрушение декоративных камней, отсутствие крепежных элементов на покрытии пола из пластиковых досок и иные недостатки.

Нижегородцы также пожаловались на состояние прогулочной зоны вокруг озера, благоустроенной в 2018 году к ЧМ.

Имеющиеся повреждения не отвечают требованиям безопасного пребывания нижегородцев и гостей города.

Вместе с тем, как пояснили в прокуратуре, администрация не приняла меры к устранению выявленных неисправностей в течение гарантийного срока, контроль за устранением нарушений гарантийных обязательств осуществлялся ненадлежащим образом.

По фактам выявленных нарушений в администрацию Нижнего Новгорода и в администрацию Канавинского района прокуратурой района внесены представления, находятся на рассмотрении.

По всем нарушениям, выявленным при содержании территории вокруг Мещерского озера, начаты работы по устранению дефектов.