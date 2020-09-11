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Общество

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детсадах и школах

17 сентября 2020 13:44  [343] Общество

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября 2020 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области по соцполитике, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Также отопление включили в больницах, поликлиниках и стационарных социальных организациях.

"Уже идут первые пробные запуски подачи тепла. Проверяется стабильность системы. От больших и малых котельных до стыка в батареи. Проводится экстренный ремонт, где это становится необходимо", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что с каждым руководителем социального учреждения идет инструктаж реагирования в экстренных ситуациях.

Ранее сообщалось, что тепло в нижегородские детсады и школы, возможно, начнет поступать в ближайшее время.

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