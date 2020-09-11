Отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде 22 сентября

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 22 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
"По прогнозу ожидается небольшое потепление, но для отладки системы потребуется время, коммунальщики постараются сделать старт отопительного сезона максимально комфортным и для жителей, и для коммунальных организаций", – отметил Юрий Шалабаев.
Социальные объекты, в частности школы, детсады, поликлиники, могут подавать заявки на подключение к теплу с 17 сентября.
"По нормативам отопительный сезон стартует, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов, однако родители пишут, в том числе мне в инстаграм, что в детских садах холодно. Поэтому решили запускать там тепло", – пояснил и.п. главы города.
Добавим, что заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов также сообщил о том, что пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах сегодня - 17 сентября.
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