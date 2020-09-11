Нижегородские лесники получили новую технику Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские лесники получили новую технику. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ключи от 50 новых автомобилей были вручены в преддверии Дня работников леса - 17 сентября 2020 года.

"В текущем году на вооружение нижегородских лесников поступило более 100 единиц техники, в том числе благодаря участию региона в национальном проекте "Экология". За последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. В этом году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. При этом погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять поставленные задачи", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщил первый заместитель губернатора Евгений Люлин, участие региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" позволило в текущем году усилить лесопожарные формирования. В то же время правительство Нижегородской области увеличивает финансирование содержания лесопожарных формирований: в текущем году на эти цели предусмотрено 294,8 млн рублей.

"Благодаря этому нам удалось сформировать целостный и мощный комплекс мониторинга и тушения лесных пожаров. Полномасштабно работает система видеонаблюдения, которая включает 91 видеокамеру на территории 31 муниципального района. Площадь обслуживания видеомониторинга превышает 3,2 млн. га, что составляет практически 100% территории земель лесного фонда региона. Эффективность обнаружения лесных пожаров возросла с 15% в 2014 году до 60% в 2020-м", - подчеркнул Евгений Люлин.

Новые патрульные машины оснащены оборудованием, которое позволит начать тушить возгорания сразу после обнаружения.

Напомним, летом в Урене открылась новая лесопожарная станция III типа. Также ранее лесники получили 40 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники, и 140 единиц оборудования.