"Нижегородские лесники вносят весомый вклад в реализацию нацпроекта "Экология", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников леса, прошло 17 августа 2020 года в Нижнем Новгороде. Сорок лучших работников лесного хозяйства были удостоены различных наград, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Лесничий Ковернинского района Николай Ермашов был удостоен высшей ведомственной награды Рослесхоза — нагрудного знака отличия "Почетный работник лесного хозяйства РФ". Нагрудный Знак отличия "За сбережение и приумножение лесных богатств России" вручили Галине Бариновой - консультанту отдела лесного планирования департамента лесного хозяйства и Петру Хрипунову - руководителю Мухтоловского межрайонного лесничества.

"Николай Ермашов, Галина Баринова, Петр Хрипунов имеют стаж работы более 30 лет, они внесли неоценимый вклад в сохранение и приумножение лесных богатств Нижегородской области. Это настоящие герои и профессионалы своего дела", — сказал в ходе церемонии директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Важность этой профессии в жизни региона ранее отметил губернатор Глеб Никитин.

"Нижегородские работники лесного хозяйства вносят весомый вклад в реализацию национального проекта "Экология". Без их профессионального отношения к своему делу немыслимо достижение главной цели – сохранения наших лесных богатств. Президентом России перед отраслью поставлены очень серьезные задачи по восстановлению лесов. В этой работе важен вклад каждого", - сказал Глеб Никитин.

Кроме наград, в преддверии своего профессионального праздника, который отмечается 20 сентября, лесники получили ключи от 50 новых лесопатрульных автомобилей.