Реализация новой транспортной схемы Нижегородской области оценивается в 111 млрд рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Реализация новой транспортной схемы Нижегородской области оценивается в 111,1 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе презентации схемы профильным руководителям ВЭБ.РФ, посетившим Нижегородской область, что бы ознакомится с проектами, которые банк может профинансировать.

Из общего объема предполагаемых инвестиций для модернизации городского электротранспорта потребуется 41,8 млрд рублей, на обновление подвижного состава — 17,9 млрд рублей, строительство сети транспортно-пересадочных узлов - 2,5 млрд рублей.

Новая транспортная схема также предусматривает строительство в Нижнем Новгороде еще трех станций метро и канатных дорог на территории города. Станции метро оценили в 46,3 млрд рублей, канатные дороги - в 2,63 млрд рублей.

"Сегодня мы находимся на стадии разработки новой маршрутной сети, и планируем что уже в I полугодии 2021 года представим ее жителям и утвердим", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он добавил, что в настоящее время проект схемы находится на этапе технико-экономического обоснования.

Напомним, что новая транспортная схема предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов и планируется с поэтапным внедрением.