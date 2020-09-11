Новая транспортная схема Нижегородской области предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая единая транспортная схема, которая сделает общественный транспорт более эффективным и при этом объединит восемь районов в единую сеть, разрабатывается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Это касается нижегородской транспортной агломерации: Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Дзержинска, Балахнинского, Богородского, Городецкого и Кстовского районов.

Разработкой схемы занимается АО "Институт "Стройпроект", которое в 2018 году проводило исследование по теме "Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации".

Согласно техническому заданию, новая транспортная схема предусматривает магистральные автобусные маршруты с преимущественным движением по выделенным полосам, трамвайные линии, отделенные от проезжей части, работу метрополитена и канатной дороги.

На маршрутах регулярных перевозок предпочтение будет отдано транспорту особо большого класса с высокими экологическими характеристиками, приспособленному для использования маломобильными гражданами.

Также схема призвана сформировать единое расписание маршрутов с оптимальным выбором количества рейсов и минимальным временем ожидания при пересадках между маршрутами. Дублирующие маршруты минимизируют.

Для обеспечения максимальной скорости движения транспорта будет проведена работа по оптимизации дорожного движения.

Документ должен быть готов к следующему году. Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что новые трамвайные линии разрабатывают в Нижнем Новгороде. Предлагается протянуть ветку в 7-й микрорайон, соединить трамвайные маршруты №21 и №22 с существующей конечной остановкой "Парк Дубки", маршрутов №3 и №21 – с трамвайной линией по проспекту Ленина, а также построить новую линию от Мызы до автовокзала "Щербинки-2".

Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 млрд рублей. Окончательная стоимость будет определена после уточнения параметров финансовой модели. В 2020 году предстоит создать математическую модель пассажиропотоков, с учетом документов транспортного планирования, разработанных ранее.

Напомним, в 2015 году компания "Строй Инвест Проект" разработала комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода. На протяжении двух лет компания проводила обследование. Власти не устроило то, что было сделано. В связи с этим, КТС так и не внедрили. Стоимость контракта по разработке схемы составила 61 млн рублей.

Напомним также, что в марте 2018 года экс-глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о начале работы по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. С 2018 по 2020 год было отменено более 15 дублирующих маршрутов.

С 1 июня 2019 года в Нижнем Новгороде запущен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" до остановки "Нител". Были установлены необходимые знаки и нанесена разметка. "Выделенка" организована только в рабочие дни. Также изменен режим работы светофоров.

Во второй половине сентября 2020 года выделенная полоса также будет организована на участке Московского шоссе: от Сормовского шоссе до улицы Тонкинской.

Добавим, что с начала этого года полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации переданы на региональный уровень.