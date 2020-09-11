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Общество

Нижегородский водоканал вместе с МЧС проверяет пожарные гидранты

17 сентября 2020 16:29  [287] Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородский водоканал совместно с МЧС по Нижегородской области проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения в сентябре-октябре. Как сообщили в пресс-службе предприятия, всего в колодцах Нижегородского водоканала установлено более 4,5 тысяч гидрантов, каждый проверяют на целостность крышки и самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, проводят осмотр наличия подъезда к колодцу и указателя места расположения, чтобы пожарные бригады не тратили время на поиск.

"Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Важно, чтобы был достаточным напор для быстрого тушения пожара. Поэтому проверка проводится регулярно, два раза в год, до наступления пожароопасного периода", - отметил главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков.

Технические неисправности, если таковые выявляются, специалисты Нижегородского водоканала устраняют незамедлительно. Кроме того, проверка производится и после каждого использования гидранта, добавили в пресс-службе предприятия.

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