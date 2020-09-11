Ростуризм одобрил для редевелопмента Започаинья 4,3 млрд рублей Общество

Планы по редевелопменту Започаинья Фото: разработчики проекта

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ростуризм подтвердил, что предоставит для редевелопмента Започаинья в Нижнем Новгороде 4,3 млрд рублей.

Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова в ходе презентации данной территории представителям ВЭБ.РФ, средства Ростуризма позволят выполнить четыре вида работ: реконструкцию инженерных сетей, благоустройство, капитальный ремонт фасадов некоторых зданий и санацию ряда объектов культурного наследия.

Эти же средства позволят в 2021 году начать реконструкцию улицы Ильинской.

Напомним, что у разработчиков проекта редевелопмента Започаинья есть несколько вариантов развития этой территории. Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в 43,4 млрд рублей. Из них только около 12 млрд рублей планируется из бюджетов разного уровня. Все остальное будет реализовано за счет инвесторов.