Ростуризм одобрил для редевелопмента Започаинья 4,3 млрд рублей

Планы по редевелопменту Започаинья
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Ростуризм подтвердил, что предоставит для редевелопмента Започаинья в Нижнем Новгороде 4,3 млрд рублей.
Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова в ходе презентации данной территории представителям ВЭБ.РФ, средства Ростуризма позволят выполнить четыре вида работ: реконструкцию инженерных сетей, благоустройство, капитальный ремонт фасадов некоторых зданий и санацию ряда объектов культурного наследия.
Эти же средства позволят в 2021 году начать реконструкцию улицы Ильинской.
Напомним, что у разработчиков проекта редевелопмента Започаинья есть несколько вариантов развития этой территории. Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в 43,4 млрд рублей. Из них только около 12 млрд рублей планируется из бюджетов разного уровня. Все остальное будет реализовано за счет инвесторов.
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