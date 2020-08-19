Начался поиск инвесторов для редевелопмента Започаинья Общество

Планы по редевелопменту Започаинья Фото: разработчики проекта

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разработчики проекта редевелопмента Започаинья (консорциум - ООО "Институт "Ленгипрогор", АБ "Рождественка", АО "Институт "Стройпроект") презентовали его потенциальным инвесторам на проектной сессии 20 августа 2020 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

На сегодняшний день у проектантов есть несколько вариантов развития территории. До конца сентября правительство Нижегородской области утвердит мастер-план.

"Проект готов в части понимания, что можно сделать на этой территории. Сейчас начинается реализационный этап. Мы должны ответить на вопросы – С кем мы будем это делать? Какие деньги, из каких источников могут туда пойти? Как это будет распределено во времени?", - пояснил журналистам главный инженер ООО "Ленгипрогор", советник губернатора региона по градостроительным вопросам на общественных началах Юрий Перелыгин.

Поскольку выбран механизм частно-государственного партнерства, редевелопмент подразумевает разные источники финансирования. По словам Юрия Перелыгина, ориентировочная стоимость реализации проекта - 43,4 млрд рублей. Из них только около 12 млрд рублей планируется из бюджетов разного уровня. Все остальное будет реализовано за счет инвесторов.

(Варианты строительства новых объектов, фото: разработчики проекта)

Как только будет сформирован единый мастер-план, инвесторы смогут претендовать на тот или иной лот, предлагаемый проектом.

На сегодняшний день основными заинтересованными в реализации проекта компаниями являются члены Международного кластера IT-технологий, куда сейчас входят 72 резидента, и Научно-образовательный центр.

Проект консорциума предполагает создание на территории Започаинья центра IT-технологий мирового уровня - "ICity". А именно, в планах - создание подходящих условий для работы и повседневной жизни сотрудников этой активно развивающейся отрасли.

"Мы хотим, чтобы среда этой территории порождала инновации, новый запрос на цифровизацию, воспитывала горожан и служила для них определенным местом. Проект позволяет на каждый из лотов на каждый вкус, цвет и масштаб привести своего инвестора", - отметил инженер "Ленгипрогор".

По информации Юрия Перелыгина, "IT-шников в Нижегородской области сегодня больше, чем, к примеру, работников автопрома (хотя автопредприятие является градообразующим)", - порядка 30 тысяч человек. Многие из них работают с другими странами, и у всех уровень дохода выше среднего. Однако, подходящих площадок для них в регионе почти нет.

"ICity" предполагает создание ряда объектов, которые сделают условия работы комфортными. В том числе, речь идет о строительстве конгресс-холла, площадки которого смогут единовременно вместить более трех тысяч участников. Он позволит проводить в Нижнем Новгороде международные конференции и хакатоны.

(Варианты вписывания новых объектов в историческую среду, фото: разработчики проекта)

Более 70 объектов культурного наследия и 150 ценных объектов исторической среды, которые находятся на территории Започаинья, проектом предлагается отдать инвесторам, которые сохранят объект в исконном виде, но приспособят для современного использования - под сферу обслуживания или малый и средний бизнес.

Создание комфортной среды, как считают проектанты, позволит сохранить в Нижнем Новгороде определенный слой населения, который по вышеперечисленным причинам сегодня предпочитает переехать в Москву.

Помимо профессионального центра разработчики проекта хотят сделать Започаинье и социальным центром. Сегодня улица Ильинская является, по большей части, транзитной. Для этого на этой территории планируется масштабное благоустройство.

По одному из вариантов развития территории, по берегам Почаинского оврага будут размещены крупные офисные здания, строительство которых дополнительно укрепит стенки оврага. А в нем самом будет разбит террасированный парк с речкой, которую выведут из земли.

"IT-шников традиционно в крупных городах стараются отправить на выселки, потому что так проще реализовать проект. Сейчас производственная деятельность IT-компаний становится открытой, и площадкой для них становится не офис, а городская среда. Поэтому вынос за территорию города будет непроизводительным шагом. Сотрудникам IT необходима качественная коммуникативная площадка для междисциплинарного общения, где будут рождаться новые идеи. Она возможна только в центре города", - оценил привлекательность проекта руководитель Международного кластера IT-технологий и директор фонда "Развитие исторической территории Почаина" Марат Мухарьямов.

(Террасированный парк в Почаинском овраге, фото: разработчики проекта)

О подробностях редевелопмента Започаинья сообщалось в конце декабря прошлого года.