Нашелся инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Власти нашли инвестора для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он пояснил, что в правительство поступила заявка от частной концессионной инициативы. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению трех километров Черниговской набережной.

В настоящее время документы инвестора находятся на рассмотрении правительства. Как только власти поддержат эту инициативу, так инвестор и приступит к реализации проекта по берегоукреплению.

Сергей Морозов добавил, что Черниговская набережная является востребованной как для застройки, так и для создания рекреационных мест для отдыха граждан. Однако сейчас эта территория заброшена, и берегоукрепление станет первым этапом работ по благоустройству данной местности, что позволит привлечь инвесторов.

Между тем, инвесторы для набережной сейчас существуют.