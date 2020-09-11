Последние новости рубрики Бизнес
19 сентября 2020 16:40  [230] Конкурс на строительство коммуникаций для Нижневолжской набережной не состоялся из-за отсутствия заявок
18 сентября 2020 17:21  [218] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ
18 сентября 2020 15:50  [235] "Деньги в долг у родных и друзей не берут 61% россиян", - опрос банка "Открытие"
18 сентября 2020 15:22  [250] Два аукциона по договорам РЗТ пройдут в Нижнем Новгороде в октябре
18 сентября 2020 12:45  [260] Нижегородский водоканал проводит сезонную проверку уличной системы пожаротушения
17 сентября 2020 19:28  [464] Нашелся инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной
17 сентября 2020 16:18  [387] Организации-участники СПИК получат налоговые льготы в Нижегородской области
16 сентября 2020 15:15  [337] Банк "Открытие" запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая
16 сентября 2020 10:06  [446] ПИФы стали доступны клиентам интернет-банка "Открытия"
15 сентября 2020 20:23  [719] Власти напомнили о переводе транспорта нижегородцев на КПГ за счет государства
Бизнес

Нашелся инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной

17 сентября 2020 19:28  [464] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Власти нашли инвестора для берегоукрепления Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он пояснил, что в правительство поступила заявка от частной концессионной инициативы. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению трех километров Черниговской набережной.

В настоящее время документы инвестора находятся на рассмотрении правительства. Как только власти поддержат эту инициативу, так инвестор и приступит к реализации проекта по берегоукреплению.

Сергей Морозов добавил, что Черниговская набережная является востребованной как для застройки, так и для создания рекреационных мест для отдыха граждан. Однако сейчас эта территория заброшена, и берегоукрепление станет первым этапом работ по благоустройству данной местности, что позволит привлечь инвесторов.

Между тем, инвесторы для набережной сейчас существуют.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph