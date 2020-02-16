Квартал на Черниговской в Нижнем Новгороде после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка" Общество

Квартал на ул.Черниговской в Нижнем Новгороде после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка". Об этом сообщила руководитель по развитию проекта строительства квартала на месте мукомольного комплекса купца Емельяна Башкирова Ирина Соколова.

"Bridgetown - это город между мостами. Мы хотим сказать, что проект символизирует не строительство отдельного административного или жилого дома, а, действительно, редевелопмент большой территории, создание нового делового центра в городе – с офисами, комфортным жильем, романтичными кафе и ресторанами, смотровой площадкой, пространством арт-объектов. При этом в окружении воды, зелени, в исторической части, где много объектов культурного наследия, которые сами по себе создают неповторимую ауру. Именно поэтому ещё и "Чайка" - пространство для творчества, пространство для высокого полета", - сказала она.

В конце января ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова в Нижнем Новгороде.

(Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент")

"Вся эта территория имеет колоссальную ценность и не только архитектурную. Это история наша. Это место одно из самых древних в городе, оно было заселено, когда Нижний Новгород только основывался. Основная часть построек, которые мы видим, конечно, не старше 19 века, но некоторые - в классицизме, это первая половина 19 века. И почти подряд здесь идут объекты культурного наследия, то есть вся Черниговская фактически состоит из памятников", - рассказала главный архитектор научно-исследовательского предприятия "Этнос", эксперт Минкультуры по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ирина Агафонова.

По словам главного архитектора проекта Алексея Пушкарева, концепция развития территории предполагает максимально бережное отношение к исторически ценной среде. Объекты культурного наследия будут сохранены и получат новое назначение.

Первый этап проекта – реставрация мукомольного комплекса купца Емельяна Башкирова. Архитектурный совет Нижегородской области 23 января одобрил концепцию его реконструкции.

(Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент")

Мельницы Башкирова будет приспособлена под многоквартирный жилой комплекс. В здании заводского общежития в будущем предполагается разместить крупный медицинский центр. В здании склада хлебокомбината на набережной - культурный центр. На месте элеватора планируется построить многофункциональное здание с современной архитектурой, в котором будут жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения. Элеватор на Черниговской снесут до конца мая.

В целом, концепция редевелопмента Черниговской предполагает комплексное обновление всей территории улицы от Казанской площади до переулка Мельничный.

"Проект, который наметили в целом по набережной от Канавинского моста и дальше за метромост, - очень серьёзный проект, наверное, это будет впервые в Нижнем Новгороде, можно сказать, квартал на набережной. Наша зона ответственности – от Благовещенского монастыря до метромоста. Абсолютно понятна заинтересованность правительства области в том, чтобы территория развивалась комплексно. Губернатор лично уделяет много внимания этому проекту. И мы такой подход разделяем, безусловно, и будем делать все для того, чтобы такая задача была решена", - сказал председатель наблюдательного совета проекта Bridgetown "Чайка" Виктор Клочай.

"Если посмотреть с Гребешка вниз, мы увидим серьёзную территорию, по сути парковую зону. Да, она рельефная, и тем более интересно – чтобы были маршруты, чтобы можно было и гулять, и просто, если нужно, подняться в верхнюю часть. Место в определенном смысле центровое, оно может стать ещё одним центром притяжения в первую очередь нижегородцев и туристов", - добавил он.

(Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент")

Напомним, что частные инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. Правительство Нижегородской области намерено привлечь федеральное финансирование. Соответствующая заявка направлена в Министерство экономического развития и Ростуризм.

"Проект "НКХП Девелопмент" является очень ценным для нас. Будет создано новое общественное пространство для нижегородцев, которое станет продолжением Нижневолжской набережной. Это как раз классический вариант редевелопмента исторических территорий. И третье, что очень важно, мы впервые в Нижегородской области будем реализовывать этот проект в рамках договора на комплексное развитие территории - это уникальный договор, такие договоры в Нижегородской области ещё не заключались", - сказал министр имущественных и земельных отношений области Сергей Баринов.

В региональном департаменте развития туризма и народных художественных промыслов отметили, что в рамках редевелопмента улицы предусмотрена реконструкция берегоукрепительных сооружений от Канавинского до Молитовского моста. Предполагается, что новая набережная будет совмещать берегоукрепительные сооружения, причальную инфраструктуру, способную принимать суда круизного и малого флота, а также прогулочную зону.

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской на соседнем участке (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

СПРАВКА:

Ансамбль зданий "Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" построен с 1870 по 1914 год по самым передовым для того времени технологиям - мельница Башкирова считалась одной из лучших в Поволжье. В 1970-е годы на месте одного из корпусов мельницы был возведен бетонный элеватор.

Три сооружения комплекса признаны объектами культурного наследия: главный корпус мельницы, общежитие для рабочих и лабазы – склады для товара.