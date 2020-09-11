Экс-директор "РЭД Автозаводского района" обвиняется в мошенничестве Общество

Бывший директор муниципального предприятия "РЭД Автозаводского района" по ремонту и эксплуатации дорог обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый, являясь должностным лицом, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, дал устное указание главному бухгалтеру МП "РЭД Автозаводского района" оплатить счета, выставленные одной из фирм-однодневок на общую сумму более 1,5 млн рублей по оплате договоров по оказанию консалтинговых услуг. При этом обвиняемый достоверно знал, что фактически свои обязанности по предоставлению услуг по содействию в получении банковской гарантии, в том числе юридических, маркетинговых и иных консультационных услуг, связанных с предоставлением банковской гарантии в адрес МП по договорам консалтинговых услуг этой фирмой не исполнены. А сами банковские гарантии, выданные банком и соответствующие требованиям федерального законодательства в адрес МП не поступили.

В результате деньги были необоснованно выплачены, чем нанесен материальный ущерб муниципальному предприятию.

Кроме того, по версии следствия летом 2019 обвиняемый, завысив объемы выполненных работ, предоставил в департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода заведомо ложные сведения о покраске урн и ограждений безопасности, устранении деформаций на дорогах в Советском районе. Впоследствии за фактически не выполненные работы на расчетный счет МП "РЭД Автозаводского района" были перечислены средства в сумме более 100 тысяч рублей. В дальнейшем он распорядился деньгами по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Дело направлено в суд.

Напомним, в прошлую зиму прокуроры неоднократно привлекали "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега.

Кроме того, в ноябре 2018 года Дума одобрила увеличение расходов на возмещение части затрат по предупреждению банкротства МП "РЭД Автозаводского района".