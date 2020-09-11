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Общество

Два новых детских сада построят в Нижнем Новгороде к следующей осени

18 сентября 2020 12:28  [286] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода объявило электронный конкурс по поиску подрядчика для строительства двух дошкольных образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о детском саде на 120 мест по ул. Молитовской в Ленинском районе и детском саде на 220 мест по ул. Генерала Зимина в Канавинском районе.

Детский сад по ул. Молитовской построят у второго корпуса дома № 6. Здание будет четырехэтажным с подвалом.

На первом этаже разместятся две группы для раннего возраста, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок и функциональные помещения. На втором – группа для среднего дошкольного возраста, группа для младшего дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты руководства и прачечная. На третьем этаже  – группа для старшего дошкольного возраста, группа для подготовительного дошкольного возраста, зал для физкультурных занятий, кабинеты психолога, логопеда, методиста и бухгалтерия.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 149,3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города. Работы необходимо выполнить в течение 290 дней (около 10 месяцев) с даты заключения контракта.

Детсад по ул. Генерала Зимина также будут четырехэтажными с подвалом. Он разместится у дома № 40.

На первом этаже, согласно документации, будут располагаться четыре группы для раннего возраста, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок, столярная мастерская и функциональные помещения. На втором этаже – две группы для среднего дошкольного возраста, две группы для младшего дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты руководства и прачечная. На третьем этаже – две группы для старшего дошкольного возраста, две группы для подготовительного дошкольного возраста, зал для физкультурных занятий, кабинеты психолога, логопеда методиста и бухгалтерия.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 225,9 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города. Срок выполнения работ - 11 месяцев с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось о том, что по ул. Генерала Зимина будут построены ясли для детей до трех лет. Земельный участок под строительство площадью более 9 тысяч кв.м. передали в собственность Нижнего Новгорода в мае 2020 года.

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