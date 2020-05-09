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Общество

Участок под строительство яслей на ул.Зимина перешел в собственность Нижнего Новгорода

27 мая 2020 12:21  [67] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Земельный участок под строительство детского сада на ул. Генерала Зимина (Гордеевка, Канавинский район) передали в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы в ходе онлайн заседания 27 мая 2020 года.

Участок площадью более 9 тысяч кв.м. находится по адресу: ул.Зимина, у дома № 40. Вид разрешенного использования участка: дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Депутаты пояснили, что согласно документации, это будет не детский сад, а ясли для детей до 3 лет.

Ранее сообщалось, что инициаторы передачи – МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" и министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, о строительстве детского сада у дома №40 по ул. Зимина стало известно в ноябре 2019 года.

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