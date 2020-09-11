Проверка организации горячего питания проходит в нижегородских школах Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Проверка организации горячего питания проходит в школах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В пресс-службе пояснили, что проверку осуществляют активисты проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия", депутаты, представители родительских комитетов проверяют школы во всех городских округах и районах области и Нижнем Новгороде.

Сегодня мониторинговая группа побывала в Кстовском районе в Афонинской средней школе. Здесь 10 классов начальной школы - почти 200 учеников, учатся в две смены.

Проверяющие осмотрели помещение столовой, ознакомились с меню, его разнообразием, полнотой порций, пообщались с руководством школы и сотрудниками столовой.

"Продукция поставляется высокого качества. Меню составляется на 10 дней, и в течение этих дней одно и то же блюдо не повторяется, меню размещено на сайте школы. Оно согласовано с Роспотребнадзором, все сбалансировано. Жалоб на питание от детей или родителей не было. Я лично часто захожу в столовую и интересуюсь у детей, нравится ли им еда. Все замечания и недочеты стараемся сразу устранять", - сказал директор школы Игорь Саулин.

Особое внимание при проверке уделили мерам безопасности при организации питания, наличию средств санитарной защиты.

"Мы убедились, что в школе все меры эпидемической безопасности соблюдаются. Установлены санитайзеры, все дети перед тем, как сесть за стол, обязательно моют руки. Расписание питания школьников сформировано с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой. Рассадка детей идет по параллелям и классам. В одну перемену, к примеру, питаются только первоклассники, каждый класс заходит по очереди. Все сотрудники столовой работают в масках и перчатках. На данный момент нареканий в организации школьного питания мы не выявили", - сообщил член регионального общественного совета партпроета "Народный контроль" Александр Поляков.

Также партпроект "Народный контроль" проводит анкетирование среди родителей. В анкету вошли вопросы о разнообразии блюд, полноте порций, о том, насколько еда теплая, хватает ли ребенку перемены на обед, о санитарном состоянии столовых. Все вопросы, пожелания, обращения родителей будут проанализированы.

По результатам проведения анкетирования будет составлен рейтинг регионов по уровню удовлетворенности граждан организацией горячего питания. Результаты мониторинга будут представлены в Минпросвещения России и в правительство для устранения выявленных недостатков.

Напомним, обеспечить учеников начальных классов бесплатным питанием и всех школьников полноценной горячей едой поручил президент Владимир Путин в своем Послании. Вместо родителей за питание младшеклассников должен платить бюджет. Соответствующий закон Госдума приняла в феврале, с сентября он вступил в силу.

На сегодняшний день все дети с 1-го по 4-й класс питаются бесплатно. С 1 сентября 2020 года в Нижегородской области 146,8 тысячи учащихся начальных классов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием. На данный момент 100% пищеблоков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций приведены в соответствие с действующими требованиями санитарных правил.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора учащимся начальных классов в первую смену предоставлен горячий завтрак, для обучающихся во вторую смену - обед. При организации питания в школах приоритетное право отдается продуктам местных производителей.