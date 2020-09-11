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Общество

Нижегородские детсады и школы начали получать тепло

18 сентября 2020 16:07  [287] Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" начало подачу теплоносителя в детские сады, школы и медицинские учреждения города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подача тепла началась до официального старта отопительного периода. Для этого учреждениям необходимо подать заявку в "Теплоэнерго", которое подключит объект к теплоносителю при условии готовности потребительских систем и технической возможности.

Всего к сетям компании подключено 700 социальных объектов, среди них 243 детских сада и 168 школ. В настоящее время (18 сентября в 15:00) от руководителей социальных учреждений поступило 429 заявок о досрочном пуске тепла. Уже подключены 17 детских садов и 12 школ.

Напомним, что официально отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует с 22 сентября.

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