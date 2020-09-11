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Общество

Артем и София стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области

18 сентября 2020 16:46  [392] Общество

Артем, Александр, София и Виктория стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС региона 18 сентября.

По данным на сентябрь лидирующее место занимает имя Артём (513), вторым по популярности стало имя Александр (479), в тройке лидеров Михаил (465), на четвертом месте Максим (412).

Среди девочек лидируют София (451), Виктория (388) и Анастасия (381). Далее следуют Мария (373) и Анна (366).

Некоторые родители решаются назвать своего ребёнка необычным именем. Среди мальчиков, например, есть такие имена как Гедеон, Феникс, Люка, Тимур, Эрнст, Радогор, Савватий, Капитон, Ной, Гаспар, Серж, Эммануил, Пантелеймон, Космос, Митрофан, Сильвестр, Мефодий, Дарий, Август, Северьян, Весемир, Тарас, Михей, Арарат, Роял, Алмаз, Еремей, Светозар, Остап, Нестор, Тамерлан, Муслим, Гектор, Моисей.

Родительская фантазия распространяется и на девочек. Самыми редкими именами в 2020 году уже стали Наталинка, Ясна, Воля, Дементра, Исмиральда, Роксалана, Шахризада, Исидора, Королина, Сапфира, Белослава, Февронья, Багиня, Герда, Матрона, Мальвина, Царина, Маруся, Забава, Владимира, Владлена, Юна, Паулина, Александрия, Дея, Жасмин, Ассоль, Златислава, Медина.

Для сравнения, в 2019 году самыми популярными мужскими именами также были Артём, Александр, Михаил, Иван; женскими – Ксения, Анастасия, Виктория и Милана.

Самыми популярными именами мальчиков в 2018 году стали Артём, Иван и Александр. Среди девочек лидировали имена Виктория, София, Мария и Дарья. Самыми редкими стали Золушка и Кай.

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