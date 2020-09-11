Производство молока в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 3,8% - до 392,1 тысячи тонн Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Производство молока в Нижегородской области за 8 месяцев 2020 года выросло на 3,8% - до 392,1 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это на 14,4 тысячи тонн, или на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года.

"Прибавка была получена в том числе за счет модернизированных и построенных ферм. Это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2020 году господдержка животноводства увеличена к уровню 2019 года. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил он.

Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов.

Николай Денисов также напомнил, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.