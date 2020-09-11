Экс-начальник отделения угрозыска Ветлужского района приговорен к 5,5 годам условно за пытки Происшествия

Бывший начальник отделения уголовного розыска Ветлужского района Нижегородской области Антон Мерлугов приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно за пытки. Об этом сообщили в пресс-службе МРОО "Комитет против пыток".

Экс-полицейский был признан виновным в избиении и пытках двух местных жителей - Ивана Белова и Павла Якушева, а также в том, что угрожал одному из них фабрикацией уголовного дела за хранение наркотиков, если тот не изменит показания.

Напомним, что дело Антона Мерлугова по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с применением насилия") было передано в суд 30 мая 2019 года.

Пострадавшие утверждают, что в апреле 2017 года они были избиты полицейскими при задержании за кражу, причастность их к которой в итоге не была установлена. В отделении, по словам Павла Якушева, сотрудник полиции разбил его телефон, а затем ударил его самого панелью от ящика письменного стола и электрическим обогревателем. Медицинская экспертиза подтвердила многочисленные телесные повреждения у задержанных. В частности, у Ивана Белова после ударов по лицу начались проблемы со зрением.

Кроме того, 30 января 2018 года, по словам Ивана Белова, к нему на работу приехали двое полицейских, среди которых начальник местного отделения полиции Александр Назаров. Они стали предлагать мужчине различные варианты "договориться" и убеждали отказаться от претензий в адрес полиции.

Потерпевший отказался, но тем же вечером был задержан возле своего дома по подозрению в хранении наркотиков. В ходе досмотра никаких запрещенных веществ у него найдено не было. Как позднее установили следователи, поводом к задержанию стал анонимный звонок с телефона знакомой Антона Мерлугова.

В ходе судебного заседания 9 сентября 2020 года экс-полицейский Антон Мерлугов признал вину в полном объеме, а также заявил о готовности публично извиниться перед потерпевшими и компенсировать причиненный вред.

Согласно информации, юристы комитета против пыток, представляющие интересы потерпевших, собираются обжаловать приговор.