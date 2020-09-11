"Чем спокойней ситуация в регионе, тем ниже процент участвующих в выборах", - Александр Суханов Политика

"Прошедшие выборы в Думу Нижнего Новгорода показали целый ряд принципиальных моментов, связанных с политической ситуацией, которая сложилась в нашем регионе", - считает политолог Александр Суханов.

"Один из важных факторов, которые сегодня оцениваются экспертами, - это трехдневное голосование. Несмотря на критику этого положения со стороны некоторых представителей оппозиции, основная часть наблюдателей понимает, что большинству избирателей, которые хотят (подчеркиваю - хотят) принять участие в выборах, это нововведение дает такую возможность. Явка на этих выборах, как и предполагалась, оказалась достаточно низкой – 15 процентов. Однако надо заметить, что сколько бы избирателей ни участвовало в выборах, мнение их, как правило, соответствует мнению жителей данного населенного пункта в целом. Как говорят социологи, получается репрезентативная выборка", - сказал он.

Говоря о причине низкой явки, политолог назвал несколько факторов.

"Во-первых, надо указать на неготовность населения города к активной политической борьбе за тех или иных кандидатов. Людям не нужна политическая борьба в Гордуме – на уровне муниципалитета действуют не политические предпочтения, а личные качества кандидатов в депутаты. В большинстве муниципальных выборов, особенно за пределами крупных городов, предпочтение отдается тем депутатам, которых жители знают лично и рассматривают как своих знакомых. Поэтому на выборах в органы МСУ и политтехнологи, и кандидаты должны делать упор не на политические заявления – за кого или против кого они, а на доходчивые объяснения избирателю: что они хотят изменить в управлении городом, какие проблемы решить и каким образом. Последнее является самым главным. Ведь можно заявлять: "я повышу пенсии" - но за счет каких средств? Можно заявлять: "я решу проблемы ветхого жилья" – но каким образом и когда? Этого многим кандидатам в Думу Нижнего Новгорода не хватает. Проще делать заявления, за которые потом не придется отвечать", - сообщил Александр Суханов.

"И здесь надо констатировать: раз избиратель не ведется на политические лозунги, значит, внутриполитическая ситуация в регионе вполне устойчивая и стабильная. Мы видим, что в тех регионах, где есть острые социальные проблемы, где население готово участвовать в активных акциях, там политизация выборов достаточно заметная и степень участия избирателей в выборах более высокая. Это закономерно. Чем спокойней ситуация в регионе, тем ниже процент участвующих в выборах", - добавил он.

По его словам, большинству людей безразлично, кого выберут, что свидетельствует о стабильности ситуации.

"Можно говорить об аполитичности, о недостаточной сознательности и так далее, но это именно так. Нет проблем – нет и интереса к выборам. К тому же люди понимают, что отдельный депутат не в силах что-либо изменить. Нужна команда депутатов. Избирателям не нужен депутат, идущий против чего-либо. Им нужен тот, кто способен к договоренностям в процессе работы по решению проблем. Ошибка тех кандидатов в Думу Нижнего Новгорода, которые называли себя независимыми, оппозиционными, заключалась, на мой взгляд, именно в том, что они все были против – Интернет пестрел этими "против". Это, на мой взгляд, как раз и оттолкнуло нижегородцев. На выборах президента, на выборах в Федеральное собрание эти лозунги могут работать, поскольку там действуют партии, партийные команды – будь это партия власти, системная оппозиция или несистемная оппозиция. Есть команда – за нее можно голосовать. Нет команды – не будут голосовать. Есть политика, которая устраивает определенную часть населения – можно голосовать", - считает он.

"Но на местных выборах этого нет. Здесь важны не политические взгляды кандидата, а то, какие варианты решения проблем муниципалитета он готов предложить, что он может внести в работу по выработке таких решений, с кем он будет для этого сотрудничать. В одиночку депутат не решит никакой проблемы. И все, кто работал в представительных органах власти, прекрасно это знают", - пояснил политолог.

Подводя итог, он заявил, что "нижегородцы проголосовали за сохранение стабильности, за отказ от политических передряг, за то, чтобы новый состав городской Думы попытался решить оставшиеся ему по наследству задачи".

"Пожалуй, стоит еще отметить, что в этом новом составе практически нет представителей бизнеса, предпринимателей. Бизнес-интересы они будут решать за пределами городского парламента. И это уже большой плюс", - резюмировал Александр Суханов.