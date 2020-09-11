Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Кстовском районе, где погибли пять человек Происшествия

Фотография с места ДТП Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Кстовском районе, где накануне погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, авария произошла в 17:00 на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово.

На трассе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. После этого второй автомобиль продолжил движение по инерции и совершил наезд на третий.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое детей. Пятеро из них погибли, включая одного ребенка.

Кроме того, прокуратурой будет организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.