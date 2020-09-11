Шахматный поединок состоялся на нижегородском стадионе в перерыве футбольного матча

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Шахматный поединок состоялся на стадионе "Нижний Новгород" в перерыве футбольного матча ФК "НН" – ФК "Шинник" (Ярославль). Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.
В блиц сыграли двукратная чемпионка Европы, призер первенства мира среди девочек Эмилия Завиваева (Нижний Новгород) и чемпионка мира среди младших девочек Варвара Кузьмина (Кстово).
Партия транслировалась на табло стадиона.
С инициативой о проведении шахматного матча на стадионе во время футбола выступил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.
"Очень полезно вовлечь наших спортсменов в шахматы. Это улучшит их спортивные результаты", - считает Артем Ефремов.
Напомним, футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над ярославским "Шинником" со счетом 3:0.
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