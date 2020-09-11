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Спорт

Шахматный поединок состоялся на нижегородском стадионе в перерыве футбольного матча

20 сентября 2020 16:45  [189] Спорт

Фото: ФШНО

Шахматный поединок состоялся на стадионе "Нижний Новгород" в перерыве футбольного матча ФК "НН" – ФК "Шинник" (Ярославль). Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области.

В блиц сыграли двукратная чемпионка Европы, призер первенства мира среди девочек Эмилия Завиваева (Нижний Новгород) и чемпионка мира среди младших девочек Варвара Кузьмина (Кстово).

Партия транслировалась на табло стадиона.

С инициативой о проведении шахматного матча на стадионе во время футбола выступил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

"Очень полезно вовлечь наших спортсменов в шахматы. Это улучшит их спортивные результаты", - считает Артем Ефремов.

Напомним, футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над ярославским "Шинником" со счетом 3:0. 

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