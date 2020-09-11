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Спорт

ФК "НН" одержал победу над ярославским "Шинником"

20 сентября 2020 13:32  [215] Спорт

Фото: ФК "НН"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над ярославским "Шинником" со счетом 3:0 в матче 19 сентября 2020 года. Об этом сообщается в группе нижегородского футбольного клуба в соцсети ВКонтакте.

Первый гол в ворота соперников забил Альберт Шарипов, когда Иван Темников сделал ему подачу с правого фланга. Он головой пробил в противоход голкиперу, и мяч оказался в дальнем углу ворот.

На 81 минуте второй за игру пенальти завершился голом нижегородца Александра Сапета с 11-метровой отметки в "девятку".

Окончательный счет установил Игорь Горбунов, завершивший "молниеносную трехходовку". Отмечается, что Игорь Горбунов стал автором двухсотого гола в истории ФК НН.

"Счет, конечно, 3:0, но игра была сложная. Первый тайм прошел под нашим контролем. Забили гол, наш вратарь отразил пенальти, потом забили второй, но его отменили по непонятным причинам. После перерыва действовали от обороны. В целом, не дали создать моментов "Шиннику", кроме двух "стандартов", которые были очень опасными. Мы вовремя перешли на игру в три центральных защитника. Строго сыграли в обороне и в то же время проводили хорошие контратаки. В концовке встречи усилили игру заменами, забив еще два мяча. Причем третий гол забил игрок, вышедший на замену", - сказал по итогам матча главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов.
 

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