Нижегородские врачи спасли беременную с COVID-19 при 95% поражении легких Общество

Фото: из соцсети Instagram, Давид Мелик-Гусейнов

Нижегородские врачи спасли беременную с коронавирусом при 95% поражении легких. О чудесном спасении на своей странице в Instagram рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Женщине 30 лет, у нее были первые роды. Она находилась на ИВЛ, наблюдалось 95% поражения легких, сказал он.

"Крайний риск для матери и ребёнка. Зовём на помощь федеральных коллег. Тактика правильная изначально. Врачи ведут пациентку на ИВЛ 2 недели. Сошли с ИВЛ. День дышим самостоятельно. На следующий день кислород опять падает до критических отметок. Снова - аппарат. Медленно выходим из крайне тяжёлого состояния", - добавил замгубернатора.

В результате, роды прошли успешно. На данный момент, и мама, и ребенок уже дома.

Отметим, что по состоянию на 20 сентября было зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19 в Нижегородской области. С начала пандемии инфекция была подтверждена у 30 764 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3027.

При этом на 20 сентября уже 27194 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы.