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Общество

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

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Еще 165 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 20 сентября. Об этом сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 164 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 764 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3027.

При этом на 20 сентября уже 27194 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 38 человек.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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