Муниципальный долг Нижнего Новгорода за лето вырос на 14% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по итогам августа 2020 года составил 11,6 млрд рублей. Об этом сообщается на портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

По данным на конец мая долг составлял 10,142 млрд рублей. Таким образом, с начала лета муниципальный долг города увеличился на 14,3%.

При этом в июне рост составил 12,8%, а уровень муниципального долга достиг 11,444 млрд рублей. В июле долг увеличился на 0,04% и составил 11,449 млрд рублей. В августе задолженность выросла на 1,3%.

Основную часть в структуре долга - 43,11%, занимают муниципальные ценные бумаги - 5 млрд рублей, 40,52% - займы кредитных организаций (4,7 млрд рублей), 16,37% - бюджетные кредиты (1,898 млрд рублей). Сумма выплаченных по кредитам процентов по данным на август составила 547,39 млн рублей.

Известно, что на 1 сентября город привлек 10,9 млрд рублей, а погасил при этом 11,1 млрд рублей.

Напомним, что на 1 августа город привлек 10,2 млрд рублей, и погасил 10,6 млрд рублей.