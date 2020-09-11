Нижегородским предпринимателям компенсируют затраты на покупку автолавок Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородским предпринимателям компенсируют затраты в случае покупки автолавки. Субсидии могут составить до 900 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент в регионе прошел отбор районов для предоставления льгот из областного бюджета по проекту "Автолавки в село". Победителями конкурсного отбора стали 11 районов и 2 городских округа: Вачский, Дивеевский, Краснооктябрьский, Княгининский, Лукояновский, Спасский, Пильнинский, Большебодинский, Бутурлинский, Ковернинский, Шатковский, а также г.о. Сокольский и г.о.г. Шахунья.

"Торговый пункт на колесах может обеспечить их товарами первой необходимости и привезти что-то по заказу. К тому же такие программы позволяют создавать новые рабочие места. Планируется, что в каждом муниципалитете-участнике проекта в этом году появится, как минимум, по одному новому магазину на колесах, которые смогут обслужить почти 200 населенных пунктов ", - отметил Глеб Никитин.

С муниципалитетами-победителями заключены соглашения о распределении субсидий, а также в районах будут объявлены конкурсы на компенсацию приобретенных автолавок.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что из областного бюджета каждый район-победитель получит до 1,4 млн рублей. Кроме того, субсидия предусматривает софинансирование со стороны муниципалитета: в местном бюджете на проект должно быть заложено не менее 180 тысяч рублей. По условиям проекта, субсидироваться будет до 60% затрат предпринимателей на покупку автолавки, но не более 900 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году Нижегородская область подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из "Магазина верных решений". Одной из таких практик и стал проект "Автолавки в село". В 2019 году область выделила на эти цели 15 млн рублей, и еще 15 млн рублей планируется направить в 2021 году.

По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по основным направлениям социально-экономического развития, в том числе и по предпринимательству.

По итогам конкурсного отбора, проведенного минпромторгом Нижегородской области в 2019 году, субсидии на реализацию проекта получили десять районов: Спасский, Ардатовский, Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Воскресенский, Тоншаевский, Сосновский, Вачский, Городецкий районы и городской округ Сокольский.