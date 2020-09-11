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Политика

Александр Курдюмов стал заместителем Владимира Жириновского в Госдуме РФ

21 сентября 2020 16:07  [157] Политика

Депутат Государственной Думы РФ, куратор Нижегородской области Александр Курдюмов стал заместителем Владимира Жириновского в Госдуме РФ.

Как сообщили "НТА-Приволжье" в пресс-службе парламентария, Александр Курдюмов избран первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в нижней палате российского парламента.

В новом статусе Александру Курдюмову предстоит контролировать взаимодействие внутрифракционных подгрупп партии, а также заниматься координацией работы депутатов ЛДПР, имеющих членство в различных комитетах нижней палаты парламента.

Напомним, что руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ является лидер партии Владимир Жириновский.

СПРАВКА: 

Курдюмов Александр Борисович родился 26 ноября 1967 года в городе Горьком.

Окончил Горьковский автотранспортный техникум, 1986 год (эксплуатация автомобильного транспорта), Волго-Вятская академия государственной службы, 2000 год (государственное и муниципальное управление).

Депутат Госдумы РФ 4, 5, 6, 7 созывов. Член Президиума ЛДПР. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК).

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