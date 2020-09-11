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Бизнес

Сбербанк откажется в логотипе от слова "банк"

21 сентября 2020 17:31  [137] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк больше не будет использовать в логотипе слово "банк".

Кредитное учреждение зарегистрировало новый логотип. Его изображение опубликовано на сайте Роспатента.

Заявку на регистрацию нового товарного знака Сбербанк подал 27 мая 2019 года. Логотип был зарегистрирован 17 июня 2020 года.

Напомним, что в апреле 2020 года Банк России продал принадлежащие ему акции Сбербанка правительству РФ.

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