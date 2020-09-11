Нижегородские бригады медицины катастроф с начала года эвакуировали 367 новорожденных Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Педиатрические специализированные бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф за 8 месяцев 2020 года эвакуировали в специализированные учреждения здравоохранения 367 новорожденных пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"Развитие детского здравоохранения - одно из ключевых направлений медицины и важнейшая часть национального проекта "Здравоохранение". Благодаря оперативным действиям медиков удается спасать жизни новорожденных. Мне хочется поблагодарить всех, кто задействован в этой работе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для эвакуации новорожденных используются специализированные автомобили скорой медицинской помощи класса "С" - неонатальные реанимобили. Каждый такой автомобиль оснащен транспортным инкубатором, где создаются необходимые для новорожденного температура и влажность воздуха; аппаратом искусственной вентиляции легких, который может поддерживать дыхательную функцию даже у маловесных детей; мониторами с неонатальными датчиками для контроля пульса, артериального давления, насыщения кислородом крови, а также другим оборудованием жизнеобеспечения.

Для экстренной консультативной скорой медицинской помощи новорожденным созданы две круглосуточные педиатрические специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации.

Ежедневно врачи анестезиологи - реаниматологи этих бригад консультируют по телефону врачей родильных домов и перинатальных центров и при необходимости выезжают к новорожденным пациентам в перинатальные центры города и области, чтобы эвакуировать их в специализированные стационары Нижнего Новгорода.

Работа Нижегородского территориального центра медицины катастроф в регионе развивается в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.