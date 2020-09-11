Крупную нарколабораторию прикрыли в Нижегородской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Нарколаборатория была расположена в арендованном частном доме в Васильсурске Воротынского района, на окраине поселка.
Оперативные сотрудники УФСБ задержали с поличным трёх организаторов противоправной деятельности и изъяли из незаконного оборота 600 г наркотического средства "мефедрон", 240 литров наркотической смеси, готовой к процессу центрифугованию (сушке), оборудование для наркотической лаборатории (2 центрифуги и 4 химических реактора), 1320 литров прекурсоров, средства фасовки и упаковки для изготавливаемых наркотических средств.
Оборудование позволяло производить более 100 кг синтетических наркотиков ежемесячно.
Напомним, участники другой ОПГ из Выксы получили по 10 лет колонии за сбыт мефедрона по России.
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