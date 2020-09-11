Эффективность мер господдержки обсудили нижегородские предприниматели на встрече с замгубернатора Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Эффективность мер господдержки в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, обсудили нижегородские предприниматели на встрече с заместителем губернатора Андреем Саносяном 21 сентября 2020 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Проведение серии таких встреч инициировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для бизнеса коронавирус стал вызовом, и нам необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать негативный эффект. Это потребует долгой и кропотливой работы, поэтому важно своевременно реагировать на возникающие проблемы и оперативно получать от предпринимателей обратную связь", - отметил Глеб Никитин.

Услышать ответы на злободневные вопросы пришли более 30 представителей бизнес-сообщества. Большая часть тем, поднятых на мероприятии, касалась ситуаций, когда предприниматели по тем или иным причинам не смогли получить меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровне в связи с пандемией коронавируса. По каждой из них заместитель губернатора Андрей Саносян дал соответствующие пояснения и поручения. К примеру, для решения вопроса поддержки торговых центров и их арендаторов назначены дополнительные встречи в конце месяца.

"Коронавирус повлиял на работу почти всех нижегородских компаний. К счастью, от некоторых предприятий мы слышим, что их экономика не только не просела, но и где-то выросла. В то же время значительная часть бизнес-сообщества испытывает трудности, и мы понимаем, что без помощи и финансовой поддержки пережить последствия пандемии им будет очень сложно. Мы и весной, и летом встречались с предпринимателями в режиме онлайн, обсуждали наиболее острые моменты, но именно общение "лицом к лицу" позволяет выстраивать диалог более эффективно", - отметил заместитель губернатора Андрей Саносян.

"За время пандемии у бизнеса и власти накопилось много вопросов друг к другу. Некоторые отрасли пострадали, но не вошли в перечень тех, которые могут претендовать на определенные виды господдержки. Вопросы непростые, но все можно решить - для этого и нужен диалог бизнеса и власти на нейтральных площадках, таких, как Торгово-промышленная палата. И важно грамотно вести этот диалог", - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий.

"Важно, чтобы у предпринимателей была возможность открыто высказаться, обозначить, что их беспокоит, на что в первую очередь стоит обратить внимание, и как в данной ситуации может помочь правительство. Такой формат общения очень полезен как для бизнеса, так и для власти", - считает генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.



Как подчеркнул Андрей Саносян, главное в таком общении - результативность, поэтому следующая встреча начнется с отчета о том, что было сделано по итогам первого мероприятия.

Напомним, что на федеральном уровне и в Нижегородской области были приняты меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за введенных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Наиболее востребованными являются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на заработную плату сотрудников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан.

Кроме того, в текущем году АНО "Агентство по развитию системы гарантий и "Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" разработали новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей; отсрочка платежей (проценты и основной долг) по действующим микрозаймам на срок 3-10 месяцев; индивидуальные графики погашения, в том числе с отсрочкой платежей на 3-10 месяцев по микрозаймам, которые предоставляются до конца 2020 года; рефинансирование действующих микрозаймов, а также обязательств субъектов МСП в иных финансовых организациях.

Также разработано и утверждено постановление о предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Постановление предусматривает отсрочку внесения арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов МСП как по договорам аренды имущества, так и участков, находящихся в областной собственности.

Ранее в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", запущенного в регионе по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, был организован центр "Мой бизнес", где действует одноименный call-центр. В нем можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8 800 301 29 94, работает ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный.