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Общество

Штрафы из-за неисправных видеокамер в Кстовском районе аннулируют

22 сентября 2020 11:55  [35] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Штрафы из-за неисправных видеокамер в д. Шелокша Кстовского района аннулируют. Об этом стало известно во время заседания комиссии по БДД, которая прошла под председательством замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

"Во время диагностики камеры был выявлен заводской брак. В связи с этим было принято решение аннулировать все вынесенные нижегородцам штрафы. Механизм мы проработали совместно с ГИБДД. Если автомобилисты успели оплатить штраф, то деньги им будут возвращены", - сказал Сергей Морозов.

В начале сентября камеры, некорректно фиксирующие нарушения ПДД, начали демонтировать в Кстовском районе после массовых жалоб.

После демонтажа комплексы были отправлены на завод-изготовитель, где выполнена диагностика на предмет сбоев.

Чтобы аннулировать штраф, вынесенный комплексом фотовидеофиксации с 21 по 26 августа 2020 года, автомобилисту необходимо обратиться с письменным заявлением в отделение ГИБДД, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 21. В тексте заявления необходимо указать номер постановления по делу об административном правонарушении.

В случае оплаты административного штрафа необходимо обратиться с заявлением о возврате оплаченных денежных средств, приложив копию квитанции об оплате.

Во время совещания специалисты также отметили, что при снижении общего количества ДТП за 8 месяцев 2020 года на 14,5% увеличилась тяжесть их последствий. Причинами является управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение водителями скоростного режима. В качестве мер предотвращения "пьяных" ДТП Госавтоинспекторами проводятся специальные рейды, также прорабатывается вопрос установки дополнительных камер фотовидеофиксации. Кроме того, профильным ведомствам дано поручение взять на контроль нанесение горизонтальной разметки и установки фонарей вдоль дорог.

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