"Т Плюс" открыла первый в России виртуальный музей тепла Культура и отдых

Фото: с сайта tplusmuseum.ru

ПАО "Т Плюс" запустило первый и пока единственный в России виртуальный музей теплоснабжения. Это онлайн-копия интерактивного музея, открывшегося в конце августа в Оренбурге. За две недели его посетили более 5 тысяч человек, рассказали в пресс-службе компании.

Доступна электронная экспозиция круглосуточно, без перерывов и выходных. Главное, чтобы прогуляться по залам музея, необязательно выходить из дома, достаточно перейти по ссылке http://tplusmuseum.ru/, а дальше - следовать за аудиогидом по выставочным залам.

Посетители онлайн-центра узнают принцип работы ТЭЦ, какое топливо необходимо для станции, как вырабатывается электричество, откуда берется горячая вода и почему летом ее отключают. Что такое "авария", а также ее причины и сроки устранения.

В виртуальных залах вы узнаете, почему в квартире холодно, даже при включенных батареях, и где искать тепловые потери. Есть специальный раздел по приборам учета: какие счётчики сегодня используются в квартирах, как и когда нужно передавать их показания в энергосбыт.

Финальная часть - игры по энергобезопасности для взрослых и детей.