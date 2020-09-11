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Общество

Почти 1,3 тысячи нижегородцев вернулись из других стран с начала пандемии

22 сентября 2020 14:43  [42] Общество

Почти 1,3 тысячи нижегородцев из 82 стран мира вернулись в регион с апреля по сентябрь 2020 года в ходе вывозной кампании во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 21 сентября решением Оперативного штаба на территории России прекращены вывозные рейсы для возвращения на Родину жителей страны, которые в период пандемии остались за рубежом.

По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, чаще всего возвращались из Азии (452 человека), ближнего зарубежья (337 человек) и Европы (267 человек). Жители региона также вернулись из Северной и Южной Америки, Африки и даже Австралии и Новой Зеландии.

"Круглосуточная поддержка и индивидуальный подход – именно на этих принципах строилось взаимодействие сотрудников департамента внешних связей с нижегородцами, которые оказались за границей в самых разных, зачастую очень сложных, жизненных ситуациях. С особым вниманием старались относиться к семьям с детьми дошкольного возраста, гражданам пожилого возраста, людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью, беременным женщинам", – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Также в рамках работы по вывозу жителей области было организовано 174 рейса автотранспорта, которые забирали людей, прилетевших в Московскую, Калужскую, Воронежскую и Самарскую области, а также Башкирию и Татарстан.

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