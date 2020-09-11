Стала известна степень готовности строящейся трассы Неклюдово-Золотово на Бору Общество

Трасса на начало сентября 2020 года Фото: пресс-служба правительства области (архив)

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 22 сентября провели выездное совещание на Бору, где проверили степень готовности трассы Неклюдово-Золотово. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Присутствующий на совещании заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сказал, что готовность трассы составляет более 90% и сейчас подрядчик осуществляет прокладку верхнего слоя дорожного покрытия. Работы по возведению всех пяти путепроводов выполнены более чем на 95%.

"Депутаты Законодательного собрания в очередной раз побывали на строительстве автомобильной дороги Неклюдово-Золотово. Мы воочию увидели, на каком этапе реализации сейчас находится объект, и смогли задать интересующие нас вопросы. Данный объект является логическим продолжением введенного в 2017 году мостового перехода через Волгу. Строительство трассы находится на особом контроле депутатов регионального парламента", - отметил председатель профильного комитета Владимир Солдатенков.

"Я хотел бы отметить слаженную работу правительства области, отраслевого министерства с подрядчиком. Наконец-то проблема Волжского моста будет решена, и уже через месяц нижегородцы смогут ездить в этом направлении без пробок. Кроме того, это перспективный проект по экономическому развитию области. Нижний Новгород по плотности застройки и количеству транспорта перегружен. А эта развязка способствует развитию пригородных территорий с точки зрения строительства жилья", - добавил депутат Василий Суханов.

Напомним, что трассу Неклюдово-Золотово достроят раньше запланированного срока. Это станет возможным в связи с тем, что федерация. Пойдя на встречу просьбе Глеба Никитина, перераспределила предназначенные на 2021 год средства для строительства трассы, выделит их в 2020 году.

Открытие автомобильного движения на дороге планируется в октябре-ноябре 2020 года.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.