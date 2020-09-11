Сергей Злобин рассказал о новых закрытых на карантин по COVID-19 школах и детсадах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр образования Нижегородской области рассказал о новых закрытых на карантин по коронавирусу классах и группах в детских садах региона.

Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram.

Министр рассказал, что по данным на 22 сентября в области на карантин по коронавирусу закрыто 70 классов, в том числе одна школа в селе Вареж Павловского района (63 класса в 44 школах и 7 классов в полностью закрытой школе). Это количество составляет 0,45% от общего числа классов в школах Нижегородской области.

Вчера в области было закрыто 60 классов в 45 школах и всё та же школа на 7 классов в с. Вареж. То есть - 67 классов или 0,43% от общего числа существующих в области.

Таким образом, в регионе за сутки на карантин закрылось еще три класса. Изменилась и география карантина — к закрытым классам в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Сарове, Выксе, Урене, Семенове, а также Лукояновском, Сергачском, Первомайском, Кстовском, Кулебакском, Володарском, Балахнинском, Павловском, Ветлужском, Бутурлинском, Большемурашкиском, Краснооктябрьском, Сосновском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском и Городецком районам добавился Починковский район.

Число закрытых групп в учреждениях среднего профессионального образования увеличилось с 8 до 9, как и количество самих учреждений с 7 до 9. Также продолжает находится на карантине две группы в ННГАСУ.

В детских садах тоже выросло количество закрытых на карантин групп. Сегодня их количество составляет 28 в 27 детсадах (0,36% от общего числа дошкольных учреждений), вчера была закрыта 21 группа в 18 детсадах (0,27%). География не изменилась: Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, Шатковский, Павловский, Ковернинский, Вачский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Ветлужский, Краснооктябрьский, Сосновский, Богородский, Лукояновский районы.